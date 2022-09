Großer Wellenkanal Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Forschungsinstitut Wellenkanal ausgebaut: Forschung für Offshore-Windenergie Von dpa | 01.09.2022, 17:40 Uhr

Der Große Wellenkanal des Forschungsinstituts Küste hat eine neue Wellenmaschine bekommen, um künftig noch besser zum Beispiel zu Offshore-Windenergie forschen zu können. Es handele sich um die weltweit größte, jemals gebaute Wellenmaschine, teilte die Leibniz Universität Hannover am Donnerstag mit. Sie sei in diesem Sommer eingebaut worden und solle im ersten Halbjahr 2023 in Betrieb gehen.