Nebel Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Wetter Weiterhin regnerischer Sommer in Niedersachsen Von dpa | 31.07.2023, 08:39 Uhr | Update vor 25 Min.

Der Sommer in Niedersachsen bleibt vielerorts regnerisch. Im Westen und Nordwesten des Bundeslandes kommt es am Montag gebietsweise zu kräftigen Regenschauern, wie aus einer Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Die Tageshöchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag sind weiter Schauer und vereinzelt Gewitter möglich. Auch am Dienstag ist laut DWD mit teils kräftigen Regengüssen zu rechnen.