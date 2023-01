Sperrung der A7 bei Göttingen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Sperrung Weiteres Teilstück auf A7 in Südniedersachsen freigegeben Von dpa | 13.01.2023, 08:04 Uhr

In der Nacht zu Freitag wurde ein weiteres Teilstück der Autobahn 7 in Niedersachsen wieder freigegeben. Der Verkehr kann vom Dreieck Drammetal bis zur Anschlussstelle Hedemünden wieder rollen, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Freitagmorgen mitteilte. Auch das im Dreieck Drammetal mündende Teilstück der Autobahn 38 ist wieder befahrbar.