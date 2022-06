ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert Celle Weiterer Prozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied Von dpa | 22.06.2022, 08:41 Uhr

Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kommt in Celle vor Gericht. Die Hauptverhandlung in dem Staatsschutzverfahren beginnt am 15. August, wie das Oberlandesgericht am Mittwoch mitteilte. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft dem 27-jährigen Deutschen aus dem Raum Hildesheim unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor.