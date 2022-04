Ein anonymer Hinweis hatte die Kontrolleure auf die richtige Spur gebracht. Doch was sie dann im Stall entdeckten, ließ selbst die Veterinäre schlucken. „Unsere Leute sind nicht mehr vom Hof gegangen, bis das letzte Tier den Hof verlassen hat“, heißt es aus dem Kreishaus. Mittlerweile sind die Pferde bei Tierschützern untergebracht – zwölf auf einem Gnadenhof im Landkreis Nienburg. Vermutlich standen sie jahrelang im Stall. Ebenso lang hatte sich kein Hufschmied der Tiere angenommen. Wie die Kreiszeitung aus Syke berichtete, war der Besitzer mit der Pflege überfordert.

Dort beschwerten sich am Montag mehrere Personen über die aus ihrer Sicht nicht hinnehmbare Tierhaltung, die auch der Tierschutzverein Lingen kritisiert und in der Vergangenheit mehrfach beanstandet hatte. Die Tierrechtsorganisation Peta erstattete am Montag bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück Anzeige gegen die Pferdehalter und gegen das Veterinäramt des Landkreises.

Eine Person erstattete bei der Polizei Anzeige. Die bestätigte unserer Zeitung nach einer Ortsbesichtigung, die Pferde seien mager und unterernährt, aber nicht verwahrlost. Die Weide, auf der sie ständen, sei so gut wie abgegrast gewesen. Ein entsprechender Bericht sei an das Veterinäramt beim Landkreis Emsland gegangen.

Der Beitrag löste eine Welle der Empörung bei den Usern aus. Mittlerweile an die 19000 Personen haben diesen Beitrag gesehen. Sie reagierten betroffen und mit Wut. Mehrere von ihnen organisierten sich untereinander, brachten Futter und Wasser zu den Tieren.

Durch die wuchernden Hufe haben die Pferde laut „ Radio Bremen “ Haltungsschäden bekommen. Die Betreiber des Gnadenhofes teilten mit, dass die Pferde sich langsam von den Qualen erholen. Gestern erklärte der Landkreis Diepholz, dass das Veterinäramt die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft abgeben will.

Die Behörde erklärte am Montag auf Anfrage unserer Zeitung, zuletzt habe sie in der 25. Kalenderwoche einen Hinweis erhalten, wonach die Weide, auf der die Tiere stehen, abgegrast und die Tiere in schlechtem Ernährungszustand sein sollen. „Eine unangekündigte Kontrolle vor Ort konnte diese Vorwürfe jedoch nicht erhärten“, sagte Kreissprecherin Anja Rohde.

So hätten weder die Pferde oder deren Verhalten noch die Weide Anlass für ein Einschreiten gegeben.

Aufgrund der neuerlichen Vorwürfe sei am Montag erneut eine unangekündigte Kontrolle durchgeführt worden. Ergebnis: Der ältere Wallach hätte sich in einem insgesamt ordentlichen Zustand gezeigt. Die jüngere Stute sei in einem „mäßigen Ernährungszustand“.

Jetzt muss der Tierhalter mit seinen Pferden zum Tierarzt. Auf Grundlage des Befundes entscheide der Landkreis Emsland dann über das weitere Vorgehen. Voraussetzungen für ein Tierhaltungsverbot seien derzeit nicht gegeben.