Warnstreik Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Niedersachsen Von dpa | 02.03.2023, 02:47 Uhr

In Niedersachsen gibt es am heute weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi, die auf die aus ihrer Sicht nicht wettbewerbsfähigen Löhne in dem Bereich aufmerksam machen will. Bestreikt werden unter anderem Nahverkehrsunternehmen und Kitas. Betroffen sind zahlreiche Städte im südöstlichen Niedersachsen wie Hameln, Hildesheim, Salzgitter und Goslar, wo auch Kundgebungen geplant sind. Auch in anderen Teilen des Bundeslandes gibt es Warnstreiks.