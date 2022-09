Gebeine sowjetischer Kriegsgefangener ausgegraben Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Bremen Weitere Überreste sowjetischer Kriegsgefangener entdeckt Von dpa | 27.09.2022, 09:26 Uhr

In Bremen wurden bei Ausgrabungsarbeiten weitere Skelette von sowjetischen Kriegsgefangenen aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Zahl der gefundenen Leichname liege nun bei rund 30, berichtete „buten un binnen“ am Montagabend. Demnach geht Landesarchäologin Uta Halle davon aus, dass die Zahl in den kommenden Wochen weiter steigen werde.