Wahlen Weitere Stimmen-Auszählung verfestigt Kräfteverhältnisse Von dpa | 15.05.2023, 13:45 Uhr

Mit der am Montag fortgesetzten Auszählung der Stimmen zur Bürgerschaftswahl in Bremen verfestigen sich die Kräfteverhältnisse der Parteien. Die bisherige Regierungspartei SPD erzielte einer amtlichen Hochrechnung zufolge 29,9 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die CDU mit 25,4 Prozent, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Die bislang in Bremen mitregierenden Grünen kamen diesen Angaben nach auf 11,9 Prozent der Stimmen, der dritte Koalitionspartner, die Linke, erreichte 11,1 Prozent.