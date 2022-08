ARCHIV - Ein Wolf (Canis Lupus Lupus) in einem Biotopwildpark. Foto: picture alliance / Bernd Thissen/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Thissen up-down up-down Tiere Weitere Meldungen zu möglichen Wolfssichtungen in Hannover Von dpa | 12.08.2022, 17:21 Uhr

Nach dem Auftauchen eines Wolfs in der Nordstadt von Hannover sind zwei weitere mögliche Sichtungen gemeldet worden. Es gebe zwei unbestätigte Fälle, die beim Wolfsbüro eingegangen seien, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums am Freitag in Hannover. „Beide Sichtungen konnten noch nicht bestätigt werden“, sagte sie. Die Wolfsberater und die Landesjägerschaft suchen ihr zufolge nach Spuren.