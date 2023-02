Maske Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona Weitere Masken- und Testpflichten fallen Von dpa | 14.02.2023, 16:54 Uhr

Mehrere bundesweite Corona-Schutzvorgaben sollen vorzeitig zum 1. März auslaufen - damit entfallen Masken- und Testpflichten für zehntausende Beschäftigte und Bewohner in niedersächsischen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Die Gesundheitsministerinnen und -minister vereinbarten am Dienstag ein früheres Ende der eigentlich bis 7. April festgelegten Masken- und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.