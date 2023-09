Landkreis Diepholz Weitere Gewalttat: Bezüge zu Tod von 17-Jähriger geprüft Von dpa | 13.09.2023, 11:41 Uhr | Update vor 5 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Sulingen im Landkreis Diepholz prüft die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen. Einem Polizeisprecher zufolge griff am frühen Dienstagmorgen ein 42 Jahre alter Mann vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen eine 30 Jahre alte Frau an und verletzte sie mit einem Messer schwer. Zeugen verhinderten dem Sprecher zufolge Schlimmeres und halfen der Frau. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.