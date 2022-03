Flüchtlingsunterkunft Messe Hannover FOTO: Julian Stratenschulte Landesaufnahmebehörde Weitere Außenstelle für Ukraine-Geflüchtete Von dpa | 11.03.2022, 17:32 Uhr | Update vor 37 Min.

Wegen der vielen ankommenden Ukraine-Flüchtlinge wird Niedersachsen eine weitere Außenstelle der Landesaufnahmebehörde einrichten. Auf dem Messegelände in Laatzen bei Hannover wird diese in einer weiteren Halle eingerichtet, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. In dieser Woche war bereits eine Außenstelle in einer anderen Halle auf dem Gelände entstanden. Dort können laut Ministerium etwa 1000 Menschen unterkommen - die weitere Halle soll ähnlich viele Plätze haben.