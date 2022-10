Corona und Schulen Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Weiter steigende Zahl von Corona-Infektionen bei Schülern Von dpa | 14.10.2022, 11:07 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Coronainfektionen bei Schülerinnen und Schülern ist in Niedersachsen weiter gestiegen. In der vergangenen Woche waren es 6359 Infektionen, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Das waren knapp 1500 mehr als in der Woche zuvor.