Infektionsgeschehen Weiter steigende Zahl von Corona-Infektionen bei Schülern Von dpa | 07.10.2022, 12:29 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Coronainfektionen unter Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen ist die dritte Woche in Folge gestiegen. In der vergangenen Woche waren es 4884 Infektionen, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte. Dies seien knapp 300 mehr als in der Woche zuvor.