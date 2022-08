ARCHIV - Gerhard Schröder (SPD), Bundeskanzler a.D., unterhält sich. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Rückgabe Weiter keine Spur von Schröders Ehrenring Von dpa | 11.08.2022, 09:45 Uhr

Die Stadt Cuxhaven wartet weiter auf die Rückgabe des Ehrenrings von Altkanzler Gerhard Schröder. „Bislang ist er noch nicht wieder in unseren Händen“, sagte ein Sprecher der Nordseestadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Cuxhaven hatte Schröder im Mai wegen mangelnder Distanzierung zu Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg in der Ukraine dazu aufgefordert, den Ring zurückzugeben. Der frühere Kanzler erklärte daraufhin, er habe die Ehrung im Jahr 1996 als niedersächsischer Ministerpräsident erhalten, und verwies auf die Staatskanzlei in Hannover. Dort befinde sich der Ring aber auch nicht, sagte eine Sprecherin im Juni.