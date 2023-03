Evangelische Kirche Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Religion Weiter hohe Mitgliederverluste bei der evangelischen Kirche Von dpa | 07.03.2023, 15:00 Uhr

Die evangelische Kirche hat 2022 mehr Mitglieder als ein Jahr zuvor verloren. Die Zahl der Kirchenmitglieder sank um 2,9 Prozent auf 19,15 Millionen Menschen, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Dienstag in Hannover mitteilte. 2021 betrug der Rückgang demnach noch 2,6 Prozent.