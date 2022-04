Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Feuerwehreinsatz Weiter Brandwache auf Frachter in Bremerhaven Von dpa | 09.04.2022, 09:49 Uhr | Update vor 13 Min.

Die Feuerwehr setzt nach dem immer wieder aufflammenden Feuer auf dem Frachter „Lascombes“ in Bremerhaven weiter eine Brandwache ein. „Der Einsatz läuft noch“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Der Brand sei „grundsätzlich unter Kontrolle“. Die Löschmaßnahmen seien gegen 22 Uhr am Freitagabend eingestellt worden. Das heißt, dass kein Wasser mehr auf den Frachter gegeben werde. Zur Sicherheit sollen voraussichtlich noch das Wochenende über Einsatzkräfte das Schiff bewachen.