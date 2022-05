Einsatzkräfte der Spurensicherung stehen vor der Schule. Foto: Sina Schuldt/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt FOTO: Sina Schuldt Bremerhaven Weißer Ring bietet Betroffenen nach Gewalttat Hilfe an Von dpa | 20.05.2022, 08:43 Uhr

Die Opferschutz-Organisation Weißer Ring hat nach dem Gewaltverbrechen an einer Schule in Bremerhaven den betroffenen Menschen Hilfe angeboten. Das habe „oberste Priorität“, sagte Magaret Hoffmann, Landesvorsitzende des Weißen Rings in Bremen, am Freitag. „Wir können mit unseren Möglichkeiten nicht nur Verletzte unterstützen, sondern auch andere Menschen, die von der Tat betroffen sind, in diesem Fall zum Beispiel Augenzeugen und Helfer, Eltern und weitere Angehörige.“ Die ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfer des Weißen Rings seien für die Betroffenen der Tat da, begleiteten sie und versuchten Halt zu geben.