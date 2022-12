VW-Werksgelände Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Auto Weil zu VW-Kernprojekt Trinity: „Gut Ding braucht Weile“ Von dpa | 20.12.2022, 08:35 Uhr

Mit viel Tamtam hatte Volkswagen ein zweites Autowerk in Wolfsburg angekündigt. Seit einigen Wochen wackelt das Großprojekt, weil die Software-Strategie überarbeitet wird. Am Ende komme es auf eine ausgereifte Technologie an, sagt einer der wichtigsten Kontrolleure.