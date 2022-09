Stephan Weil Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Verteidigung Weil zu Panzerlieferung: „Gegen einen deutschen Sonderweg“ Von dpa | 23.09.2022, 08:54 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat Verständnis für die Haltung der Bundesregierung geäußert, keine Kampfpanzer direkt an die Ukraine zu liefern. „Deutschland hat von Anfang an immer wieder betont: Wir handeln in enger Abstimmung mit den anderen westlichen Verbündeten“, sagte der SPD-Politiker in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. Weil betonte, kein einziger Panzer aus westlicher Produktion sei derzeit in der Ukraine. „Was man auch immer macht, ich bin strikt gegen einen deutschen Sonderweg“, sagte der Ministerpräsident.