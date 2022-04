Vor dem Fastenmonat Ramadan FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Ramadan Weil wünscht Muslimen friedvollen Fastenmonat Von dpa | 01.04.2022, 13:24 Uhr | Update vor 11 Min.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, (SPD) haben allen Musliminnen und Muslimen in Niedersachsen einen gesegneten und friedvollen Fastenmonat gewünscht. „Der Ramadan hat wie andere religiöse Feste und Traditionen seit vielen Jahren einen festen Platz in Niedersachsen“, sagte Weil am Freitag. Angesichts der aktuellen Krisen gewinne der Zusammenhalt in der Familie, im Freundeskreis und der Gesellschaft sowie das friedliche Zusammenleben noch stärker an Bedeutung, sagte der Ministerpräsident.