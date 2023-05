Stephan Weil Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Aus Norwegen Weil wirbt für Wasserstoff-Pipeline nach Niedersachsen Von dpa | 19.05.2023, 15:19 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wirbt für eine Wasserstoff-Pipeline zwischen Norwegen und Niedersachsen. „Derzeit landen drei Gas-Pipelines aus Norwegen in Niedersachsen an. In Zukunft soll auch Wasserstoff über eine Pipeline nach Deutschland und über eine weitere Pipeline CO2 nach Norwegen transportiert werden - für beide Projekte bietet Niedersachsen gute Voraussetzungen“, sagte der SPD-Politiker in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.