Tiere Weil will Druck beim Bund erhöhen zum Umgang mit dem Wolf Von dpa | 18.08.2023, 17:54 Uhr | Update vor 6 Min. Wolf Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Um die Wolfspopulation in manchen Regionen zu begrenzen, will Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den Druck auf den Bund erhöhen. Am kommenden Mittwoch sind Gespräche von Weil und Umweltminister Christian Meyer (Grüne) mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) in Berlin geplant. „Es gibt Regionen, etwa an der Küste und in der Heide, da gibt es mittlerweile schlichtweg zu viele Wölfe“, sagte Weil der „Nordwest-Zeitung“ (Samstag).