Parteien Weil will an der Spitze der Landes-SPD bleiben Von dpa | 14.02.2023, 13:46 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will Landesvorsitzender der SPD bleiben. „Ich werde wieder kandidieren als Landesvorsitzender“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Springe bei Hannover. Zuvor hatten mehreren Medien aus Teilnehmerkreisen einer SPD-Klausur über die Entscheidung berichtet.