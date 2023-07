Ministerpräsident Weil bei Hannover 96 Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Weil verbrachte erstes 96-Heimspiel bei kalten Temperaturen Von dpa | 27.07.2023, 06:38 Uhr | Update vor 27 Min.

An seinen ersten Stadionbesuch bei Hannover 96 kann sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auch nach mehr als 50 Jahren noch gut erinnern. „Ich gehöre zum dienstälteren Teil der Besucher. Ich bin das erste Mal von meinem Vater in der Saison 1967/68 mit ins Stadion genommen worden, glaube ich. Das war ein Heimspiel gegen 1860 München und es war bitterkalt“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.