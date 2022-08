Ministerpräsident Stephan Weil besucht Bundeswehr FOTO: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Ministerpräsident Weil unterstützt Kurs des Bundes bei Waffenlieferungen Von dpa | 24.08.2022, 18:04 Uhr

Ministerpräsident Stephan Weil hat bei einem Besuch der Bundeswehr in Munster im Heidekreis sein Vertrauen in die Bundesregierung in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine unterstrichen. „Wo Aggression herrscht, muss es eine Reaktion geben“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Es gehe auch darum, „in Europa nicht die Macht aus den Gewehrläufen“ zu dulden.