Gewerkschaften Weil und Althusmann würdigen 75 Jahre DGB Niedersachsen Von dpa | 29.09.2022, 19:37 Uhr

Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann haben den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zum 75-jährigen Bestehen in Niedersachsen gewürdigt. „Die Geschichte des DGB ist geprägt vom Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, aber auch von großem gesellschaftlichen und demokratischen Engagement“, sagte SPD-Politiker Weil anlässlich eines Festakts zu dem Jubiläum am Donnerstag. Gewerkschafter stünden für „Solidarität statt Spaltung, Integration statt Ausgrenzung, Demokratie statt Recht des Stärkeren“. Für das Land sei der DGB gerade auch in Krisenzeiten ein konstruktiver Partner. Er sei sich sicher, dass auch künftige Herausforderungen nur mit starken Betriebsräten und Gewerkschaften zu meistern seien, sagte Weil.