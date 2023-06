Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Justiz Weil übernimmt Patenschaft für inhaftierten Rechtsanwalt Von dpa | 22.06.2023, 16:13 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine politische Patenschaft für einen inhaftierten iranischen Rechtsanwalt übernommen. Mohammad Najafi wurde wegen seiner Arbeit als Rechtsbeistand von Menschenrechtsaktiven und deren Angehörigen sowie wegen öffentlicher Kritik am Regime seit vielen Jahren durch iranische Behörden bedroht und mehrfach festgenommen, wie die Staatskanzlei in Hannover am Donnerstag mitteilte.