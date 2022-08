Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil während der Vorstellung seiner Wahlplakate. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Wahlen Weil sieht gute Chancen für rot-grüne Mehrheit Von dpa | 03.08.2022, 12:41 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht gute Chancen für eine rot-grüne Mehrheit nach der Landtagswahl im Oktober. „Da bin ich sehr zuversichtlich“, sagte Weil am Mittwoch in Hannover. Umfragen seien bis zur Landtagswahl Wasserstandsmeldungen, aber man sehe durchgängig eine deutliche Zustimmung für eine rot-grüne Regierungskonstellation. In Umfragen bevorzuge eine Mehrheit ein solches Bündnis, so sehe er dies auch.