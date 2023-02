Stephan Weil Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Weil sieht etwas Entspannung bei Energiepreisen Von dpa | 09.02.2023, 17:09 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht bei der Entwicklung der Energiepreise etwas Entspannung - ruft aber weiterhin zur Vorsicht auf. „Unsere Befürchtungen sind zum Glück so nicht eingetreten, im Gegenteil, wir sitzen heute wesentlich entspannter beisammen, als das noch vor einigen Monaten der Fall war“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover nach Gesprächen mit Kommunen, Wirtschafts- und Sozialverbänden.