ARCHIV - Stephan Weil im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler

Ministerpräsident Weil sieht Energiekrise in zwei Jahren überwunden Von dpa | 04.08.2022, 06:16 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist überzeugt, dass Deutschland die Probleme der Energiebeschaffung relativ zeitnah lösen wird. „Ich glaube, dass wir diese Energiekrise nach zwei Jahren überwunden haben werden“, sagte Weil im Sommerinterview des NDR Niedersachsen. Schon in einem Jahr werde man im Wesentlichen in der Lage sein, „über niedersächsische Häfen alles das an Flüssigkeit zu importieren, was Deutschland bis jetzt an Erdgas aus Russland bezogen hat“, sagte Weil. Sein Bundesland spiele künftig eine hervorgehobene Rolle: „Wenn diese Klemme bei der Gasversorgung behoben werden soll, dann wird das nur über Niedersachsen funktionieren, wir sind da deutlich weiter als andere Länder.“