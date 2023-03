Stephan Weil Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Weil sagt Amazon-Besuch ab: Kritik am Unternehmen Von dpa | 24.03.2023, 16:50 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat einen Besuch am Amazon-Logistikstandort Winsen/Luhe (Landkreis Harburg) wegen Unstimmigkeiten mit dem Unternehmen abgesagt. Wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte, hatte Amazon vor dem Termin am Dienstag darum gebeten, die Medien nicht über das Treffen zu informieren. Als die Staatskanzlei dies ablehnte, habe der Versandhändler um eine Verschiebung gebeten. Das lehnte Weil ab.