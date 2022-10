Stephan Weil Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Landtag Weil: Programm gegen Energiekrise schnell umsetzen Von dpa | 10.10.2022, 17:30 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will nach seinem Wahlerfolg das angekündigte Entlastungspaket des Landes in der Energiekrise so schnell wie möglich auf den Weg bringen. „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, sagte Weil am Montag. Er habe über den Chef der Staatskanzlei alle Ressorts aufgefordert, jetzt zügig die Vorbereitungen zu treffen. Der neue Landtag konstituiert sich am 8. November.