Energie Weil: Positives Fazit nach Reise nach Norwegen und Estland Von dpa | 27.05.2023, 12:00 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat ein positives Fazit nach seiner Dienstreise nach Norwegen und Estland gezogen. „Insgesamt hatte ich den Eindruck bei allen politischen Gesprächen in Norwegen und in Estland, dass eine weitere Vertiefung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Deutschland sehr gewünscht ist“, sagte der SPD-Politiker in einer am Samstag verbreiteten Mitteilung.