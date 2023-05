Stephan Weil Foto: Fernando Martinez/dpa up-down up-down Flüchtlingsstreit Weil: Länder agieren vor allem für Kommunen Von dpa | 08.05.2023, 22:29 Uhr

Die Bundesländer sehen sich nach den Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Streit über die Flüchtlingskosten vorrangig als Interessensvertreter der Kommunen. Die Länder seien hier in erster Linie nicht aus Eigeninteresse unterwegs, sondern sähen sich in erster Linie als Sachwalter für die Kommunen, sagte der SPD-Politiker am Montagabend im ZDF-„heute journal“ vor dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch. „Die haben's wirklich schwer“, betonte Weil mit Blick auf Städte, Gemeinden und Landkreise. Die Kommunen müssten handlungsfähig bleiben, für sie führten die Länder die Verhandlungen in allererster Linie.