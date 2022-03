Stephan Weil FOTO: Fabian Sommer Ukraine-Krieg Weil kritisiert Schröder: Zweifel an Einflussmöglichkeiten Von dpa | 11.03.2022, 17:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Gerhard Schröder für sein Verhalten seit Beginn des Krieges in der Ukraine kritisiert und die Einflussmöglichkeiten des Altkanzlers in Frage gestellt. Mit Blick auf Wahrnehmung von Mandaten in russischen Unternehmen sagte Weil dem „Handelsblatt“ am Freitag: „Ich halte das Verhalten von Gerhard Schröder in dieser Hinsicht für komplett falsch und wünsche mir sehr, dass er doch noch die richtigen Konsequenzen zieht.“