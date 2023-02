Stephan Weil (SPD) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheit Weil: Krankenhausreform soll Form annehmen Von dpa | 15.02.2023, 12:20 Uhr

Die Auswirkungen der Krankenhausreform auf die einzelnen Regionen in Niedersachsen sollen noch in diesem Jahr konkretisiert werden. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil bei der 100-Tage-Bilanz der rot-grünen Landesregierung am Mittwoch in Hannover angekündigt. „Das ist eines von den absoluten Dickschiffen, die wir in diesem Jahr bewegen müssen“, sagte der SPD-Politiker.