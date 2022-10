Stephan Weil Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Bundesregierung Weil: Kosten für Wohngeld-Ausweitung sollte Bund zahlen Von dpa | 04.10.2022, 22:07 Uhr

Die Kosten für die geplante deutliche Ausweitung des Wohngelds sollten nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) alleine vom Bund getragen werden. Es gebe bislang keine Bereitschaft der Bundesregierung, die Kosten alleine zu tragen, sagte Weil in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung nach Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Kurs in der Energiekrise.