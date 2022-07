Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beim Sommerfest in der Landesvertretung in Berlin. FOTO: Tobias Schmidt up-down up-down Landtagswahl im Oktober großes Thema Party, Promis, Polittalk: Riesenandrang bei Niedersachsen-Fest in Berlin Von Tobias Schmidt | 05.07.2022, 13:54 Uhr

Eine Stunde anstehen, bis man überhaupt reinkam: Keiner wollte fehlen beim ersten Niedersachsen-Fest nach Corona in der Hauptstadt. Viel SPD-Prominenz und etliche Kabinettsmitglieder tummelten sich bei Krabbenbrot und „Lüttje Lage“ in der Landesvertretung. Viel diskutiert: Die Landtagswahl am 9. Oktober.