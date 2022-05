Stephan Weil (SPD), Niedersachsens Ministerpräsident, geht an der Kieler Förde durch die Sonne. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild FOTO: Axel Heimken Ministerpräsident Weil: Keine Kontakte zu Russland als SPD-Landeschef Von dpa | 18.05.2022, 15:30 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil war in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben nur als Regierungschef im Austausch mit russischen Unternehmen. In einer von der FDP angestoßenen Befragung zu einer angeblichen „Moskau-Connection“ in Niedersachsen erklärte Weil am Mittwoch im Landtag, entsprechende Kontakte habe er nur im Rahmen seiner Reisen als Ministerpräsident gehabt, jeweils mit Unterstützung der deutschen Botschaft. Zu den besuchten Unternehmen zählten demnach unter anderem der Ölkonzern Lukoil und die Sberbank. Als SPD-Landeschef habe er hingegen „in dieser Hinsicht überhaupt keine Kontakte“ gehabt.