ARCHIV - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht in der Landespressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Energie Weil: Gasfracking wird keinen Beitrag leisten können Von dpa | 03.08.2022, 13:25 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seine Ablehnung gegen das umstrittene Gasfracking bekräftigt. Mit Blick auf die Frage, wie in Deutschland möglichst schnell Energie verfügbar sein kann, sagte Weil am Mittwoch in Hannover: „Dazu wird Fracking schlichtweg keinen Beitrag leisten können.“ Solche Projekte seien im besten Fall in drei bis fünf Jahren gängig zu machen. Weil zeigte sich überzeugt, dass in diesem Zeitraum die Energiekrise bereits lange überwunden sei.