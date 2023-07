Ministerpräsident Stephan Weil im Interview Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Regierung Weil: Gasförderung vor Borkum keine politische Frage Von dpa | 21.07.2023, 06:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Die einen sehen in der geplanten Gasförderung in der Nordsee eine wichtige Energiequelle, die anderen befürchten schwere Schäden für die Umwelt. Was sagt Niedersachsens Ministerpräsident zu dem Projekt?