Rüstungsindustrie Weil für Lockerung der Rüstungsexportregeln Von dpa | 16.09.2022, 06:43 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) unterstützt den Vorstoß von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht für eine Lockerung der strengen Rüstungsexportregeln. „Das scheint mir plausibel zu sein - gerade unter dem Gesichtspunkt der europäischen Kooperation“, sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur. „Die Staaten in Europa sitzen in einem Boot. Wir haben das gemeinsame Interesse, zusammen stark zu sein. Und dazu gehört es auch, in Rüstungsfragen zusammenarbeiten zu können.“