Stephan Weil (SPD) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Steuern Weil: Fristverlängerung bei Grundsteuererklärung sinnvoll Von dpa | 12.10.2022, 07:50 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist einem Zeitungsbericht zufolge offen für eine Fristverlängerung zur Abgabe der Grundsteuererklärung. „Angesichts der zahlreichen noch ausstehenden Meldungen halte ich eine Fristverlängerung für sinnvoll“, sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Der scheidende Finanzminister des Landes, Reinhold Hilbers (CDU), hatte zuvor Gesprächsbereitschaft angekündigt - er hielt einen Aufschub bei komplexen Fällen in der Landwirtschaft und in den Fällen für denkbar, in denen Steuerberater die Angaben für ihre Mandanten machen.