Gaszähler Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Ministerpräsident Weil fordert Gaspreisbremse schon zum Januar Von dpa | 21.10.2022, 10:13 Uhr

Die geplante Gaspreisbremse sollte nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil schon im Januar in Kraft treten. „Es ist zwingend notwendig aus meiner Sicht“, sagte der SPD-Politiker am Freitagmorgen vor der Fortsetzung der Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover: „Ich glaube, das wird auch heute der einhellige Rat der 16 Bundesländer an die Bundesregierung sein.“