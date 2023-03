Stephan Weil Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Weil: EU braucht möglichst vollständige Industrieproduktion Von dpa | 02.03.2023, 14:33 Uhr

Um im Wettbewerb mit China und den USA bestehen zu können, muss nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) möglichst eine vollständige Industrieproduktion in Europa vorhanden sein. „Wenn es uns nicht gelingt, in Europa auch industriell stark zu bleiben, setzen andere die Maßstäbe. Ohne eine erfolgreiche Industrie sind nicht nur tausende Arbeitsplätze, sondern auch gesellschaftlicher Wohlstand bedroht“, sagte Weil am Donnerstag nach einer Brüssel-Reise.