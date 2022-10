Nach der Landtagswahl in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Regierungsbildung Weil: Erste Gespräche mit den Grünen wohl am Donnerstag Von dpa | 10.10.2022, 18:49 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet mit ersten Vorgesprächen mit den Grünen zu einer möglichen Regierungsbildung an diesem Donnerstag. Dann solle besprochen werden, ob es vertiefte Verhandlungen gebe, sagte der SPD-Politiker am Montag in Hannover. Danach könnte es dann Beratungen in Fachgruppen geben.