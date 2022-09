Stephan Weil Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Bundesregierung Weil: Entlastungspaket ist „ganz wichtige Entscheidung“ Von dpa | 04.09.2022, 16:34 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung als großen Schritt bezeichnet. Es sei eine „ganz wichtige Entscheidung“, betonte der SPD-Politiker am Sonntag. „Manche Diskussionen werden auch noch zu führen sein.“ Aber das Volumen von 65 Milliarden Euro zeige, dass der Staat in dieser Krise an der Seite seiner Bürger stehe, „dass er insbesondere auch denjenigen helfen will, die in dieser Situation besondere Schwierigkeiten haben, ihre Energiepreise künftig zu bezahlen.“