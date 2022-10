Stephan Weil Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Weil: Entlastungspaket des Landes schnell umsetzen Von dpa | 07.10.2022, 09:50 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat eine schnelle Umsetzung eines fast eine Milliarde Euro schweren Entlastungspakets des Landes nach der Landtagswahl angekündigt. „Sehr schnell nach den Wahlen werden wir unser Programm auf den Tisch legen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Dann werde es einen Nachtragshaushalt geben, „und dann werden die Maßnahmen umgesetzt“, erklärte er. Weil betonte, er habe „klare Ansagen“ von der aktuell in Niedersachsen mitregierenden CDU bekommen, dass man vor der Wahl nicht über Maßnahmen reden wolle: „Das muss ich akzeptieren, aber ich halte es nicht für richtig.“ In Niedersachsen wird am Sonntag gewählt.