Regierungschef Weil: Energiepreis-„Abwehrschirm" macht Bund handlungsfähig 29.09.2022

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil hat die neuen Hilfspläne der Bundesregierung in der Energiekrise gelobt. „Der Abwehrschirm der Bundesregierung ist ein großer Wurf“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. „Der Bund engagiert sich mit 200 Milliarden Euro und ist damit handlungsfähig in seinem Kampf gegen die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise.“ Die weiteren Entscheidungen dazu seien nun finanziell abgesichert.